information fournie par France 24 • 25/04/2023 à 10:57

Plusieurs pays rapatrient leurs ressortissants du Soudan où la guerre entre armée et paramilitaires fait rage depuis dix jours. Les violences ont fait, selon l'OMS, plus de 420 morts et 3 700 blessés. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé, lundi 24 avril, que les généraux rivaux dans le conflit avaient accepté un cessez-le-feu de trois jours dans tout le pays pour tenter de mettre fin aux violences.