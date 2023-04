Soudan : Cette nouvelle trêve peut-elle tenir ?

information fournie par France 24 • 27/04/2023 à 22:26

La trêve en vigueur au Soudan a été prolongée de 72 heures, conclue sous l'égide des Etats-Unis et de l'Arabie Saoudite. 3 jours supplémentaires pour tenter de mettre fin aux combats qui opposent les hommes du général Al Burhane à ceux du général Hemeti. En 13 jours, 512 morts de civils ont été recensées. Les cessez-le-feu précédents n'ont pas tenu : quelles sont les chances que celui-ci dure ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Bruno Daroux.