Soudan : affrontements entre armée régulière et force paramilitaire FSR

information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 15:34

Au moins 100 morts dans les affrontement qui ont éclaté, ce samedi, entre l’armée régulière dirigée par Abdel Fattah Al-Burhane et les paramilitaires FSR du général Mohamed Hamdane Daglo, plus connu sous le pseudonyme de "Hemedti". Selon Jean-Claude Felix-Tchicaya, chercheur à l’institut de Prospectives et de sécurité en Europe (IPSE), invité de France 24, "les FSR et l’armée régulière ont une main mise sur l’économie à plus de 70% et la transition vers la démocratie remettrait en cause leurs richesses." Explications.