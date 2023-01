information fournie par France 24 • 05/01/2023 à 16:50

Sa musique est un condensé de son histoire et de ses influences. Et il n'y a qu'elle pour mélanger avec autant de talent le chaâbi au folk et même lui donner des accents rock. La chanteuse Souad Massi est l'invitée de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche". L’artiste franco-algérienne évoque son univers musical et son nouvel album "Sequana".