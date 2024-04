information fournie par France 24 • 10/04/2024 à 15:50

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. Avec d'abord le quatrième volet de la saga culte des années 1980 "SOS Fantômes". Quarante ans après le succès du premier épisode, les chasseurs de fantômes reprennent du service. Également à voir en salles, Charlotte Gainsbourg et José Garcia dans "Nous, les Leroy" et "Le mal n’existe pas" du nouveau maître du cinéma d’auteur japonais : Ryusuke Hamaguchi.