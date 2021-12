Sommet Turquie-Afrique : à Istanbul, le renfort de la percée turque sur le continent

Une quarantaine de hauts responsables africains, dont treize chefs d’Etat et deux premiers ministres, étaient attendus à Istanbul pour prendre part au 3e sommet Turquie-Afrique, vendredi 17 et samedi 18 décembre. Ils doivent y discuter du renforcement de la coopération sur les fronts économique, sécuritaire et culturel mise en place ces dernières années par Ankara.