information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 14:58

Organisé par l'Elysée dans la lignée d'autres sommets sous la bannière "One Planet" ces dernières années, le rassemblement vise à partager les constats et les projections de la communauté scientifique sur la fonte des glaces, et à proposer des recommandations aux gouvernements pour une meilleure protection des régions glaciaires et polaires.

Notre invité, le glaciologue Antoine Rabatel, nous livre le bilan qu'il tire de ce sommet.