information fournie par France 24 • 26/10/2023 à 15:55

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) vont appeler à la mise en place de "couloirs humanitaires et de pauses" dans le conflit entre Israël et le Hamas pour permettre l'acheminement de l'aide à la population civile de la bande de Gaza, selon la version finale du projet de communiqué du sommet européen qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles. Sur le conflit entre Israël et le Hamas, les 27 ont beaucoup de mal à parler d'une seule voix. Le décryptage de Sébastien Maillard, conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors.