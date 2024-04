Solène Chalvon-Fioriti, réalisatrice : "Pour contrôler un pays, on contrôle les femmes"

information fournie par France 24 • 23/04/2024 à 12:42

Nous vous emmenons dans deux pays bien différents, l’Iran et l’Afghanistan. Ces deux voisins ont toutefois deux points commun : une jeunesse qui ne peut vivre librement ses vingt ans, et en particulier les jeunes filles, soumises à des fondamentalistes religieux et des interdictions de toutes sortes. Avoir vingt ans à Téhéran et à Kaboul, qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui et qu’est-ce que ça pourrait vouloir dire demain ? On en parle avec un plateau 100 % féminin : la réalisatrice Solène Chalvon-Fioriti, les militantes Aida Tavakoli et Shakiba Dawod, ainsi que la journaliste Sonia Ghezali, à Islamabad.