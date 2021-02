Soleil, mer et Covid-19, le cocktail détonnant qui fait plonger l'Espagne (partie 2)

France 24 • 19/02/2021 à 14:48

Direction l'Espagne pour voir de près les conséquences de la pandémie dans l'un des pays les plus touchés d'Europe. La crise du Covid affecte durement la Péninsule ibérique, dont le PIB a chuté de 13 % l'an dernier, notamment à cause du tourisme en berne, qui représente un tiers du PIB des îles comme les Baléares. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez lutte contre la crise sanitaire et économique, avec une aide européenne de 140 milliards d'euros, second plus grand plan de relance de l'UE. Avec quelle efficacité ?