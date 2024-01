information fournie par France 24 • 02/01/2024 à 10:35

17 ans à peine après leur invention, les smartphones ont conquis la planète : plus de 7 milliards d’exemplaires ont déjà été fabriqués et un appareil se vend toutes les 50 secondes. L’impact sur l’environnement est d’autant plus fort que 80% des émissions de gaz à effet de serre a lieu pendant la fabrication. Et pourtant, il existe des solutions pour "téléphoner durable". Regardez.