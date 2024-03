information fournie par France 24 • 07/03/2024 à 16:52

Des "sources d'inspiration quotidienne pour toutes et tous": la Monnaie de Paris a révélé mercredi les nouvelles faces des pièces de 10, 20 et 50 centimes qui seront ornées du profil ciselé de "trois femmes d'exception", Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie.