Sierra Leone : la surexploitation de sable sur le littoral accélère l'érosion côtière

information fournie par France 24 • 29/06/2023 à 10:55

Après une décennie de guerre civile et deux crises sanitaires majeures, la Sierra Leone, l’un des pays les plus pauvres du monde, accélère sa reconstruction et son développement. Le boom du secteur du bâtiment est nourri par une ressource abondante dans le pays : le sable. Chaque jour des dizaines de camions débarquent sur les plages du sud du pays pour récolter les précieux grains de roche, éléments de base pour la confection du ciment ou du béton. Cette activité comporte de graves risques environnementaux. Reportage de Kouamé N’Dri et Damien Koffi