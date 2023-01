information fournie par France 24 • 11/01/2023 à 20:11

Il y a 10 ans débutait l’opération Serval au Mali à la demande du président malien. L’intervention française contre les djihadistes est plébiscitée. 10 ans plus tard, la France a quitté le pays de façon précipitée, poussée vers la sortie par les nouvelles autorités du pays. Et les djihadistes sont plus nombreux et menacent l'Afrique de l'ouest, pendant que le Mali se tourne vers la Russie.