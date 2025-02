information fournie par France 24 • 19/02/2025 à 19:52

De graves inondations ont touché l'est des États-Unis, faisant au moins 14 morts. Le Kentucky a été particulièrement sinistré. Et une vague de froid polaire vient aggraver la situation sur place. La faute à un vortex polaire qui entraîne des températures extrêmes jusqu'à -51°C. On vous explique ce phénomène.