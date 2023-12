information fournie par France 24 • 15/12/2023 à 11:18

Ce dimanche, les Serbes sont appelés aux urnes pour élire les 250 députés aux élections législatives anticipées. Le résultat est incertain entre l'omniprésent parti du président Aleksandar Vucic et une coalition d'opposition pro européenne. De nombreux activistes se mobilisent, ils considèrent que la démocratie serbe est de plus en plus en danger. Reportage.