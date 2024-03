information fournie par France 24 • 26/03/2024 à 13:03

Une majorité d'électeurs sénégalais a donc choisi de porter au pouvoir dès les premier tour de l'élection présidentielle le candidat antisystème du Pastef, Bassirou Diomaye Faye. Son adversaire Amadou Ba a reconnu sa défaite. Où ira le pays avec ce disciple d'Ousmane Sonko à sa tête ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Gauthier Rybinski et Sarah Sakho à Dakar.