information fournie par France 24 • 21/03/2024 à 12:14

Pas moins de 18 candidats se disputent les suffrages des électeurs sénégalais à l'occasion de l'élection présidentielle ce dimanche, décrite par les observateurs comme la plus indécise depuis l'indépendance. Le candidat du pouvoir, l'ex-Premier ministre Amadou Ba, affronte pas moins de 17 candidats et autant de programmes très différents. On va plus loin avec Zyad Limam et Gauthier Rybinksi.