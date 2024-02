Sénégal : la société civile et l'opposition inquiets après des heurts qui ont fait trois morts

information fournie par France 24 • 12/02/2024 à 12:02

La tension ne retombe pas au Sénégal après l'annonce par le président Macky Sall du report de la présidentielle. La société civile se mobilise, et des heurts ont eu lieu ce week-end entre les manifestants et les forces de l'ordre, faisant trois morts, notamment à Ziguinchor, le fief de l'opposant Ousmane Sonko. Comme l'explique Julie Dungelhoeff, envoyée spéciale de France 24 à Dakar, la société civile et les observateurs internationaux craignent d'autres débordements dans la grande manifestation prévue mardi alors que la crise politique se poursuit.