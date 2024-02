information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 12:58

Au Sénégal, la presse a publié une tribune commune pour dénoncer le retrait définitif de la licence de la chaîne privée d’opposition Walf TV par le ministre de la Communication. Une ligne rouge a été franchie pour les professionnels des médias et la société civile qui estiment que la liberté d’expression est de plus en plus menacée dans le pouvoir de Macky Sall. A Dakar, le reportage de Sarah Sakho et Simon Martin.