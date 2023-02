information fournie par France 24 • 07/02/2023 à 13:34

Le bilan des deux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dépasse désormais les 5 000 morts et Erdogan a déclaré l'état d'urgence dans les dix provinces touchées par le séisme. La course contre la montre et le froid se poursuit pour extirper des survivants des décombres. Les précisions de Jeanne Berger, responsable des programmes urgences pour l'ONG Care France