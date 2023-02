information fournie par France 24 • 07/02/2023 à 09:14

Un séisme d'une intensité inhabituelle a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi de plusieurs répliques. Le bilan humain ne cesse d'augmenter. Comment extraire le plus grand nombre de survivants des décombres avant qu'il ne soit trop tard en cette période de froid hivernal dans ces régions ? On va plus loin avec Anne Nivat, Bruno Daroux et Cerise Sudry Le Du dans la zone sinistrée pour France 24.