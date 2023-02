"Séisme politique": la guerre en Syrie et "l’autocratie" en Turquie entravent l’aide humanitaire

information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 15:33

Turkish President Recep Tayyip Erdogan admitted for the first time Friday that his government's search and rescue effort from this week's devastating earthquake did not go as quickly as hoped. Erdogan has faced criticism from the quake's survivors about an insufficient number of rescuers and humanitarian aid being delivered in the first days of Turkey's biggest disaster in nearly a century. Pour Marc Pierini, chercheur à Carnegie Europe et l'ancien ambassadeur de l'UE en Syrie et en Turquie, c'est également un "séisme politique". Il estime que "c'est très compliqué" en Syrie avec la "situation militaire" au nord et le système du gouvernement en Turquie est "fortement centralisé", voire autocratique, empêchant les initiatives locales".