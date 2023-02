Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie : "les conditions localement sont inégalitaires"

information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 12:24

L'espoir de trouver encore des survivants s'amenuisait vendredi en Turquie et en Syrie, quelque 100 heures après le violent séisme qui a tué plus de 21.700 personnes dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Badaoui Rouhban, Expert en gestion des catastrophes naturelles, et invité de FRANCE 24, estime que "les conditions localement sont inégalitaires entre ce qui se passe en Turquie et ce qui se passe de l'autre côté en Syrie".