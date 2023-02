Séisme en Turquie : le président Erdogan sous le feu des critiques

information fournie par France 24 • 15/02/2023 à 13:45

Le 6 février dernier, la vie de millions de personnes à basculé, quand un séisme a touché la Turquie et la Syrie voisine. Pour des milliers de familles de réfugiés syriens, cette tragédie ravive les blessures du passé. Déjà éprouvés par la guerre, puis jetés sur les routes de l'exil, ces hommes, ces femmes et ces enfants sont aujourd'hui privés de maison et de repères. Reportage de Julie Dungelhoeff et Nadia Massih, envoyée spéciales de France 24 à Kahramanmaras, en Turquie.