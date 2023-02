information fournie par France 24 • 20/02/2023 à 11:34

Le bilan des séismes survenus le 6 février dans le sud de la Turquie s'élève à 41.020 morts dans le pays, a annoncé dimanche l'agence turque de gestion des catastrophes et des urgences. La Turquie a décidé d'arrêter les recherches sauf dans les deux provinces les plus touchées, Kahramanmaras et Hatay, a annoncé l'agence gouvernementale de secours (Afad).