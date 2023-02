Séisme en Turquie : à Gölbaşı. un hôpital de campagne pour prendre en charge les rescapés

information fournie par France 24 • 16/02/2023 à 13:22

"On n'est pas mort dans les ruines, mais on risque de mourir de maladies": dans les villes réduites en ruines et en poussière, se doucher et trouver des toilettes est une obsession pour les rescapés qui craignent l'apparition d'épidémies. En Turquie, parmi les survivants, des dizaines de milliers de blessés sont souvent sans abris et sans ressources. Des médecins et des secouristes français ont installé un hôpital de campagne à Gölbaşı.