information fournie par France 24 • 07/02/2023 à 14:29

Le bilan des deux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dépasse désormais les 5 000 morts et Erdogan a déclaré l'état d'urgence dans les dix provinces touchées par le séisme. La course contre la montre et le froid se poursuit pour extirper des survivants des décombres.