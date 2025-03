information fournie par France 24 • 31/03/2025 à 22:06

Alors que le bilan humain fait état de plus de 2000 morts, le séisme en Birmanie aura de lourdes conséquences sur l'économie du pays, déjà fragilisée par la crise politique. Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, l'inflation y est galopante et les pénuries de carburants sont nombreuses. L'ONU avait déjà tiré la sonnette d'alarme en début d'année. Le pays parviendra-t-il à se relever après ce séisme meurtrier ?