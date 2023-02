information fournie par France 24 • 08/02/2023 à 19:08

Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir et dépassait mercredi les 11.700 morts, les chances de survie s'amenuisent deux jours après la catastrophe. Selon Bertrand Bainvel, Directeur régional adjoint UNICEF Moyen-Orient et Afrique du nord, "le séisme se passe au pire moment pour les enfants".