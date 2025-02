Sécurité des infrastructures et des industries : l'ère de l'intelligence sensorielle

information fournie par France 24 • 20/02/2025 à 11:11

Des capteurs qui récupèrent des informations à partir de vibrations, de gaz, de lumière, de particules, de l’air, des odeurs et du bruit..., puis analysées par l'intelligence artificielle. Technologie de pointe, l'intelligence environnementale sécurise déjà des entreprises, des sites industriels ou des infrastructures de transport. Tour d'horizon avec deux connaisseurs du secteur, Jean-Christophe Mifsud, président et fondateur de l’entreprise Ellona et Pierre Quintard, du fond d’investissement Wermuth Asset Management.