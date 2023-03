Sécurité alimentaire et stabilité : le blé au cœur des enjeux géostratégiques mondiaux

information fournie par France 24 • 21/03/2023 à 13:52

Plus de moyens de production, plus de recherches face aux défis environnementaux : le monde agricole se réarme, et c’est là une bonne nouvelle selon Sébastien Abis, directeur général du club Déméter, un laboratoire d’idées qui regroupe chercheurs et dirigeants d’entreprise du secteur agricole. Ce club publie chaque année un ouvrage de prospective agricole et alimentaire. La plus épineuse problématique selon notre invité : comment produire davantage avec beaucoup moins de ressources ?