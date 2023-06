Seconde prise de parole de V. Poutine : "une inflation de communication"

information fournie par France 24 • 27/06/2023 à 16:37

Après la mutinerie avortée du 24 juin menée par Evguéni Prigojine, Vladimir Poutine tente de rassurer. En 24 heures, il a prononcé deux discours pour minimiser l’action du chef Wagner et montrer qu’il est toujours le maître du Kremlin. Pour Nicolas Gosset, chercheur spécialiste de la Russie et de l’Eurasie à l’Institut royal de défense à Bruxelles, invité de France 24, "on assiste à l’opération spéciale sauvetage de face et contrôle des dégâts et mise en scène de la puissance."