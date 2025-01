information fournie par France 24 • 20/01/2025 à 08:11

A la Une de la presse, ce lundi 20 janvier, les réactions à la mise en oeuvre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et les premiers échanges d’otages israéliens, contre des prisonniers palestiniens. Une première étape qui intervient à la vaille de l’investiture de Donald Trump aux Etats-Unis. Le rapport annuel de l’Oxfam sur les inégalités. Et le Blue Monday.