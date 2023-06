information fournie par France 24 • 15/06/2023 à 13:37

Des rivières à sec, des villages assoiffés, des nappes phréatiques très basses... Alors que l'approvisionnement en eau est de plus en plus incertain, la France affronte un nouvel été de sécheresse. Pour survivre, le pays a son plan de bataille : partager, réutiliser et économiser une ressource qui se raréfie.