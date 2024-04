information fournie par France 24 • 04/04/2024 à 14:23

Il y a 30 ans, presque jour pour jour, débutait l'un des pires génocides du 20ème siècle. Celui des Tutsis. 800 000 à un million de personnes ont été massacrées entre avril et juillet 1994. Trente ans plus tard, la mémoire est une braise ardente. Nous en parlons avec notre correspondant à Kigali, Clément di Roma, l’écrivaine franco-rwandaise Scholastique Mukasonga et le journaliste français Patrick de Saint-Exupéry.