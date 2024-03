Scandale des bébés adoptés en Belgique : la quête d’une vie

information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 11:24

De l’après-guerre jusqu’au milieu des années 1980, des milliers d’enfants ont été arrachés à de jeunes mères belges pour être vendus à des familles adoptives. Pour assurer encore plus d’anonymat, certaines mères avaient même été contraintes d’accoucher sous X dans le Nord de la France, l’un des seuls pays de l’UE à autoriser les accouchements sous le secret. Un système mis en place par l’Église catholique. Aujourd’hui, nombre de ces enfants cherchent désespérément leurs origines et tiennent à obtenir des réponses sur les responsabilités engagées dans ce scandale. Une enquête entre la France et la Belgique de notre correspondante Alix Le Bourdon.