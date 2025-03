Scandale de corruption par l’opérateur chinois Huawei : le Parlement européen sous influence ?

information fournie par France 24 • 28/03/2025 à 18:00

Le Parlement européen est secoué par une nouvelle affaire de corruption. Plusieurs lobbyistes du groupe chinois Huawei sont suspectés par la justice belge d’avoir corrompu une quinzaine d’eurodéputés, anciens ou actuels, entre 2021 et aujourd’hui. Il s’agissait d’influencer la politique commerciale de l’UE en faveur de l’opérateur dans le cadre du déploiement de la 5G. Il a finalement été écarté pour ses liens avec le gouvernement de Pékin et des craintes d’espionnage. Cette affaire intervient deux ans après celle du Qatargate, où des eurodéputés et leur entourage ont été accusés de recevoir de l’argent du Qatar et du Maroc pour orienter les décisions européennes en leur faveur. Le Parlement avait alors adopté plusieurs mesures pour renforcer la transparence, comme la mise en place d'un organe d’éthique dont la création a été actée mais qui n’est toujours pas entré en fonction et dont l’indépendance est questionnée. Le Parlement reste-t-il encore perméable aux pots-de-vin et aux cadeaux ?