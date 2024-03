information fournie par France 24 • 05/03/2024 à 14:32

À l’heure de l’inscription de l’IVG comme liberté garantie dans la Constitution, quel combats restent-ils à mener pour et sans doute par les femmes sur l’avortement, mais aussi les violences sexuelles et sexistes, l’égalité salariale et l’égalité tout court ?... Nous recevons Sarah Durocher, présidente nationale du Planning familial et Isabelle Foucrier, productrice à l’INA.