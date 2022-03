Sanctions contre la Russie : quel est l'impact sur l'économie russe ?

information fournie par France 24 • 05/03/2022 à 13:47

Dix jours après le début de l'invasion russe en Ukraine, le contrôle de la société civile est de plus en plus fort en Russie. Vendredi 4 mars, la Douma a adopté un texte qui prévoit de lourdes peines de prison et des amendes pour toute personne publiant des "informations mensongères" sur l'armée. Dans le même temps, les Russes voient leur monnaie, le rouble, s'effondrer et la "panique bancaire" s'installe. Le décryptage d'Elena Volochine.