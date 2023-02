Samuel Forey, grand reporter, cherche "une forme de preuve de vie" au coeur de l'horreur

information fournie par France 24 • 09/02/2023 à 14:38

Lauréat du prix Albert Londres en 2017, le grand reporter français Samuel Forey couvre l’actualité au Proche et Moyen-Orient depuis une dizaine d’années. Il a vécu, à ce titre, une décennie d’aspirations démocratiques et de désillusions dans cette région du monde, dont il fait le récit dans son livre "Les Aurores incertaines". Invité de France 24, il aborde les différentes guerres qu'il a pu couvrir en tant que journaliste et explique l'impact qu'elles peuvent avoir sur un plan personnel.