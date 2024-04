Samuel Blumenfeld : "On ne reverra jamais Depardieu au cinéma!"

information fournie par France 24 • 30/04/2024 à 16:03

Après avoir passé dix heures en garde à vue le 29 avril, Gérard Depardieu sera jugé en octobre pour agressions sexuelles présumées sur deux femmes dans le cadre du tournage du film "Les Volets Verts", en 2021. L'acteur, qui dément ces accusations, est, par ailleurs, déjà mis en examen pour viol. Dans cette émission, nous revenons sur la chute du monstre sacré du cinéma français. Dans leur enquête "Une affaire très française", Samuel Blumenfeld, critique cinéma au Monde, et Raphaëlle Bacqué, grand reporter, racontent le génie, les failles et le naufrage d’une icône nationale. Samuel Blumenfeld l’assure : "On ne reverra jamais Depardieu au cinéma, c’est fini!".