Salman Rushdie: "Les mots sont les seuls vainqueurs"

information fournie par France 24 • 07/02/2023 à 07:46

A la Une de la presse, ce mardi 7 février, l’émotion mondiale, après le double séisme qui a frappé, hier, la Turquie et la Syrie. Le dernier bilan provisoire, qui s’alourdit d’heure en heure, dépasse à présent les 4300 morts. La nouvelle journée de mobilisation, aujourd’hui en France, contre la réforme des retraites, dont l’examen a débuté hier, à l’assemblée nationale. La visite du président de transition tchadien à l’Elysée. Et un entretien avec Salman Rushdie, six mois après son agression.