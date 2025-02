Salman Rushdie, l'écrivain qui ne renonce jamais

information fournie par France 24 • 10/02/2025 à 16:33

Depuis plus de 35 ans, l’écrivain Salman Rushdie est menacé de mort. Né en Inde, de nationalité américaine et britannique, Salman Rushdie avait embrasé le monde musulman en 1988 avec son livre "Les versets sataniques", avant d'être la cible d'une fatwa émise par l'ayatollah Khomeini, réclamant son assassinat. Le 12 août 2022, alors qu'il est en pleine conférence à New York Salman Rushdie a reçu plusieurs coups de couteau. Dans son livre "Le Couteau", il revient sur cette attaque, qui a failli lui coûter la vie et l’a laissé aveugle d'un œil.