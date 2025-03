information fournie par France 24 • 11/03/2025 à 18:30

Il compte plus de cinquante années de carrière, à chanter, composer et sillonner les scènes du monde entier. Le Malien Salif Keita, légende de la musique africaine, fait son grand retour avec l'album acoustique "So Kono". À 75 ans, cet ambassadeur de la musique mandingue est de nouveau prêt à une grande tournée européenne.