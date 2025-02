information fournie par France 24 • 27/02/2025 à 17:48

La tempête Garance va passer au plus près de la Réunion dans les prochaines heures. L'île française a été placée en alerte orange pré-cyclonique et devrait passer en alerte rouge ce jeudi soir. Une autre tempête, Honde, passe, elle, de l'autre côté de Madagascar, le long de la côte ouest de la grande île. Cette saison cyclonique dans l'Océan Indien est déjà très active avec 10 tempêtes tropicales et 5 cyclones recensées. La faute notamment aux températures trop élevées de l'Océan Indien.