information fournie par France 24 • 18/03/2024 à 13:28

Vladimir Poutine a été réélu pour six années supplémentaires au Kremlin selon les résultats partiels d'une présidentielle sans opposition. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et des dizaines d'Etats membres ont condamné vendredi la tenue de la présidentielle russe dans les territoires d'Ukraine "occupés" par la Russie. Quel avenir avec un Poutine au commande de la Russie pour 6 ans de plus ? Décryptage de notre journaliste Cyril Payen.