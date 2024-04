Russie : plus de 10 000 foyers inondés après la rupture d'un barrage

information fournie par France 24 • 08/04/2024 à 10:35

Plus de 10 000 foyers ont été inondés dans les régions russes de l'Oural, de la Volga et en Sibérie occidentale, ont annoncé lundi les secours qui procèdent aux évacuations des habitants des villes affectées par les inondations. La Russie a déjà évacué des milliers de personnes ces derniers jours à cause d'inondations, principalement dans la région d'Orenbourg, frontalière du Kazakhstan. Une grande partie de la deuxième ville de cette région, Orsk (220.000 habitants), a été inondée après la rupture vendredi soir d'une digue près du fleuve Oural en crue.