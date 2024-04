Russie : manifestation dans la ville d'Orsk frappée par des inondations

information fournie par France 24 • 09/04/2024 à 11:00

Des inondations historiques dans les régions russes de l'Oural et en Sibérie occidentale ont entraîné lundi des manifestations d'habitants dans la ville d'Orsk, la plus touchée par ce désastre d'une ampleur pas vue depuis des décennies. Ces inondations ont été engendrées ces derniers jours par de fortes pluies associées à une hausse des températures, la fonte accrue des neiges et la débacle des glaces hivernales recouvrant rivières et fleuves. Le ministère russe des Situations d'urgence a rapporté qu'au moins 10 000 bâtiments résidentiels avaient été inondés.