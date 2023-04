Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch : "Le combat contre le complotisme est asymétrique"

information fournie par France 24 • 19/04/2023 à 11:56

Depuis une quinzaine d'années, Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch, effectue un travail de veille, de sensibilisation et de lutte contre la désinformation. Dans son ouvrage "Au cœur du complot" (Éditions Grasset), il raconte ce que lui coûte son combat contre les théories conspirationnistes. Alors qu'un Français sur trois adhère à une théorie du complot et que la méfiance va grandissante à l'égard des scientifiques et des médias, faut-il maintenir le dialogue ? Entretien.